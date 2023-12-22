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Через воєнний стан в Україні не буде додаткових вихідних на зимові свята
Через воєнний стан в Україні не буде додаткових вихідних на зимові святаhttps://racurs.ua/ua/n190612-cherez-voiennyy-stan-v-ukrayini-ne-bude-dodatkovyh-vyhidnyh-zymovi-svyata.htmlРакурс
Через воєнний стан в Україні не буде додаткових вихідних на Різдво та Новий рік.
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На засіданні уряду в п’ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що 25 грудня 2023 року для всіх органів влади, державних підприємств та підприємств критичної інфраструктури буде робочим днем.
Зі свого боку приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд, — додав він.
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