Через воєнний стан в Україні не буде додаткових вихідних на зимові свята

https://racurs.ua/ua/n190612-cherez-voiennyy-stan-v-ukrayini-ne-bude-dodatkovyh-vyhidnyh-zymovi-svyata.html

Ракурс

Через воєнний стан в Україні не буде додаткових вихідних на Різдво та Новий рік.

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На засіданні уряду в п’ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що 25 грудня 2023 року для всіх органів влади, державних підприємств та підприємств критичної інфраструктури буде робочим днем.