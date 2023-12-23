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Оккупанты в Крыму набирают операторов FPV-дронов. Фото:
Оккупанты в Крыму набирают с местных операторов FPV-дронов — ЦНСhttps://racurs.ua/n190633-okkupanty-v-krymu-nabiraut-s-mestnyh-operatorov-fpv-dronov-cns.htmlРакурс
Російські окупанти в Криму проводять набір на курси операторів FPV-дронів.
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Місцевих мешканців вчитимуть керувати безпілотниками при осередках ДОСААФ. При цьому навчатися на оператора БПЛА можна лише за згоди по закінченню курсів піти «добровольцем» на загарбницьку війну проти України. Про це повідомили в «Центрі національного спротиву».
Зазначається, що таким чином окупанти вкотре порушують міжнародне право й набирають до лав своєї армії мешканців окупованих територій.
Нагадаємо, влітку «Центр національного спротиву повідомляв, що російська федерація через нестачу пілотів почала підготовку молодих курсантів, які вже відпрацьовували стрільби по громадах Сумської області.
Також російські загарбники приховують мобілізацію під виглядом «добровольчих батальйонів» й використовують це для пропаганди війни. Зокрема, командування рф почало формувати нібито добровольчий — а по факту загін найманців-контрактників — батальйон «Донецьк».
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