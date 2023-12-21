Рашисти формують ще один псевдодобровольчий батальйон, нібито пов’язаний з ТОТ

Рашисти формують «добровольчий батальйон» на окупованих територіях, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n190579-rashysty-formuut-sche-odyn-psevdodobrovolchyy-batalyon-nibyto-pov-yazanyy-z-tot.html

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Російські загарбники приховують мобілізацію під виглядом «добровольчих батальйонів» й використовують це для пропаганди війни.

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Зокрема, ворог почав формувати нібито добровольчий — а по факту загін найманців-контрактників — батальйон «Донецьк». Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у краснодарському краї, — наголошують у ЦНС. — Підпорядковується цей батальйон «казацькій бригаді «терек», яка не має жодного відношення до козаків. Кремль вчергове використовує «казацтво» для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом.

У ЦНС закликають повідомляти про прибуття «казаків» у відповідному чат-боті.