В Енергодарі рашисти створили загін «народного ополчення»

Рашисти створили «народне ополчення» в Енергодарі, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n189400-v-energodari-rashysty-stvoryly-zagin-narodnogo-opolchennya.html

Ракурс

Російські загарбники створили в тимчасово окупованому Енергодарі загін «народного ополчення» набраний з кількадесят залежних від росіян колаборантів.

.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Нещодавно цей загін «ополченців» прийняв присягу на вірність ворогу — тепер вони патрулюють місто разом з поліцаями й допомагають окупантам чинити тиск на місцеве населення.

Проте головна ідея створення такого загону є пропаганда, адже це дозволяє російським апологетам брехні розповідати про «народну підтримку окупації», — зазначають у ЦНС. — Зауважимо, що загін з 15 осіб створили лише через два роки окупації, а місцевий добровольчий батальйон взагалі укомплектований з росіян та сербів.

У ЦНС наголошують, що, давши присягу й отримавши зброю, учасники «народного ополчення» стали законною ціллю для Сил оборони України, а при відступі окупанти їх лишать у місті — як робили це з херсонськими колаборантами нижньої ланки.