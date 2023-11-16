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Ракурс
Рашисты создали «народное ополчение» в Энергодаре, фото: «Радио Свобода»

В Энергодаре рашисты создали отряд «народного ополчения»

16 ноя 2023, 14:43
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Російські загарбники створили в тимчасово окупованому Енергодарі загін «народного ополчення» набраний з кількадесят залежних від росіян колаборантів.


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Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Нещодавно цей загін «ополченців» прийняв присягу на вірність ворогу — тепер вони патрулюють місто разом з поліцаями й допомагають окупантам чинити тиск на місцеве населення.

Проте головна ідея створення такого загону є пропаганда, адже це дозволяє російським апологетам брехні розповідати про «народну підтримку окупації», — зазначають у ЦНС. —  Зауважимо, що загін з 15 осіб створили лише через два роки окупації, а місцевий добровольчий батальйон взагалі укомплектований з росіян та сербів.

У ЦНС наголошують, що, давши присягу й отримавши зброю, учасники «народного ополчення» стали законною ціллю для Сил оборони України, а при відступі окупанти їх лишать у місті — як робили це з херсонськими колаборантами нижньої ланки.

Источник: Ракурс


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