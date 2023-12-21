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Рашисты формируют «добровольный батальон» на оккупированных территориях, фото: социальные сети

Рашисты формируют еще один псевдодобровольный батальон, якобы связанный с ВОТ

21 дек 2023, 16:40
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Російські загарбники приховують мобілізацію під виглядом «добровольчих батальйонів» й використовують це для пропаганди війни.


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Зокрема, ворог почав формувати нібито добровольчий — а по факту загін найманців-контрактників — батальйон «Донецьк». Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у краснодарському краї, — наголошують у ЦНС. — Підпорядковується цей батальйон «казацькій бригаді «терек», яка не має жодного відношення до козаків. Кремль вчергове використовує «казацтво» для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом.

У ЦНС закликають повідомляти про прибуття «казаків» у відповідному чат-боті.

«Хаймарсів» вистачить на всіх, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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