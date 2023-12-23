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Легковушку в РСЗО превратили украинские военные. Скриншот с видео
Бойцы ВСУ превратили легковушку BMW в реактивную систему залпового огня (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190635-boycy-vsu-prevratili-legkovushku-bmw-v-reaktivnuu-sistemu-zalpovogo-ognya-video.htmlРакурс
Легкові автомобілі на бойові одиниці перетворюють українські військові.
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Так, воїни 114-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ перетворили автомобіль BMW на реактивну систему залпового вогню. Цю машину захисники застосовують проти окупантів на Бахмутському напрямі. Про це бригада повідомила у Facebook.
Бахмут, українські військовослужбовці зі 114-ї бригади ТрО розгорнули свої РСЗВ BMW 3-ї серії на передовій, — повідомив також OSINTtechnical у соціальній мережі X.
Зазначається, що з імпровізованої РСЗВ тероборонівці обстрілюють позиції ворога на схід від Кліщіївки. Ракетна установка, яку встановили на «Беху», стріляє реактивними снарядами від «Граду» калібру 122-мм.
Нагадаємо, харківські умільці створили українську машину для розмінування, яка призначена для підготовки ґрунту до розмінування. Ця техніка створена на базі гусеничного трактора.
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