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Ракурс
Легковушку в РСЗО превратили украинские военные. Скриншот с видео

Бойцы ВСУ превратили легковушку BMW в реактивную систему залпового огня (ВИДЕО)

23 дек 2023, 11:48
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Легкові автомобілі на бойові одиниці перетворюють українські військові.


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Так, воїни 114-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ перетворили автомобіль BMW на реактивну систему залпового вогню. Цю машину захисники застосовують проти окупантів на Бахмутському напрямі. Про це бригада повідомила у Facebook.

Бахмут, українські військовослужбовці зі 114-ї бригади ТрО розгорнули свої РСЗВ BMW 3-ї серії на передовій, — повідомив також OSINTtechnical у соціальній мережі X.

Зазначається, що з імпровізованої РСЗВ тероборонівці обстрілюють позиції ворога на схід від Кліщіївки. Ракетна установка, яку встановили на «Беху», стріляє реактивними снарядами від «Граду» калібру 122-мм.

Нагадаємо, харківські умільці створили українську машину для розмінування, яка призначена для підготовки ґрунту до розмінування. Ця техніка створена на базі гусеничного трактора.

Источник: Ракурс


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