Легковик на РСЗВ перетворили українські військові. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n190635-biyci-zsu-peretvoryly-legkovyk-bmw-v-reaktyvnu-systemu-zalpovogo-vognu-video.html

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Легкові автомобілі на бойові одиниці перетворюють українські військові.

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Так, воїни 114-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ перетворили автомобіль BMW на реактивну систему залпового вогню. Цю машину захисники застосовують проти окупантів на Бахмутському напрямі. Про це бригада повідомила у Facebook.

Бахмут, українські військовослужбовці зі 114-ї бригади ТрО розгорнули свої РСЗВ BMW 3-ї серії на передовій, — повідомив також OSINTtechnical у соціальній мережі X.

Зазначається, що з імпровізованої РСЗВ тероборонівці обстрілюють позиції ворога на схід від Кліщіївки. Ракетна установка, яку встановили на «Беху», стріляє реактивними снарядами від «Граду» калібру 122-мм.

Нагадаємо, харківські умільці створили українську машину для розмінування, яка призначена для підготовки ґрунту до розмінування. Ця техніка створена на базі гусеничного трактора.