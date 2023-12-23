Кримський міст окутало димом. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190634-vybuhy-progrymily-v-krymu-kerchenskyy-mist-okutalo-dymom-foto.html

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Вибухи в тимчасово окупованому Криму прогриміли у суботу, 23 грудня.

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По всій території анексованого півострова російська диктатура оголосила про ракетну небезпеку. А згодом російські окупанти заявили, що рух транспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Росіяни увімкнули димову завісу мосту. Згодом і в Севастополі завила повітряна тривога. Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер».

Місцеві пабліки також поінформували про вибухи у Джанкойському районі Криму. Ймовірно, це були пуски ракет російських систем протиповітряної оборони.

Також є інформація про потужний вибух у селищі Чорноморське.

Нагадаємо, 21 грудня в тимчасово окупованій Керчі пролунало щонайменше чотири вибухи, а ворог перекривав рух Керченським мостом. Окупаційна адміністрація стверджувала, що «ППО збила всі цілі», проте в одному з районів міста був помічений дим.