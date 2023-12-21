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Ракурс
У Керчі пролунали потужні вибухи, окупанти перекрили міст

У Керчі пролунали потужні вибухи, окупанти перекрили міст

21 гру 2023, 14:40
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У тимчасово окупованій Керчі удень 21 грудня пролунало щонайменше чотири вибухи.


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Рух Керченським мостом перекрито. Окупаційна адміністрація стверджує, що «ППО збила всі цілі», проте в одному з районів міста помітний дим.

Також вибухи лунають 21 грудня у тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі.

Мешканці повідомляють про вибухи. Чує все місто. Мовчать тільки окупанти, — написав мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Ракурс


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