У Керчі пролунали потужні вибухи, окупанти перекрили міст

https://racurs.ua/ua/n190576-u-kerchi-prolunaly-potujni-vybuhy-okupanty-perekryly-mist.html

Ракурс

У тимчасово окупованій Керчі удень 21 грудня пролунало щонайменше чотири вибухи.

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Рух Керченським мостом перекрито. Окупаційна адміністрація стверджує, що «ППО збила всі цілі», проте в одному з районів міста помітний дим.

Також вибухи лунають 21 грудня у тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі.