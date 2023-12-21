Ракурсhttps://racurs.ua/
У Керчі пролунали потужні вибухи, окупанти перекрили міст
У Керчі пролунали потужні вибухи, окупанти перекрили містhttps://racurs.ua/ua/n190576-u-kerchi-prolunaly-potujni-vybuhy-okupanty-perekryly-mist.htmlРакурс
У тимчасово окупованій Керчі удень 21 грудня пролунало щонайменше чотири вибухи.
.
Рух Керченським мостом перекрито. Окупаційна адміністрація стверджує, що «ППО збила всі цілі», проте в одному з районів міста помітний дим.
Також вибухи лунають 21 грудня у тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі.
Мешканці повідомляють про вибухи. Чує все місто. Мовчать тільки окупанти, — написав мер Мелітополя Іван Федоров.
Загрузка...