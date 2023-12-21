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В Керчи прогремели мощные взрывы, оккупанты перекрыли мост
В Керчи прогремели мощные взрывы, оккупанты перекрыли мостhttps://racurs.ua/n190576-v-kerchi-progremeli-moschnye-vzryvy-okkupanty-perekryli-most.htmlРакурс
У тимчасово окупованій Керчі удень 21 грудня пролунало щонайменше чотири вибухи.
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Рух Керченським мостом перекрито. Окупаційна адміністрація стверджує, що «ППО збила всі цілі», проте в одному з районів міста помітний дим.
Також вибухи лунають 21 грудня у тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі.
Мешканці повідомляють про вибухи. Чує все місто. Мовчать тільки окупанти, — написав мер Мелітополя Іван Федоров.
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