Российская армия увеличила количество артиллерийских обстрелов в Украине. Фото:

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Кількість артилерійських обстрілів з боку російських окупантів зросла в рази.

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Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість таких обстрілів складає понад 1 тис. на добу. Крім того, ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV та проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 24 грудня.

Зазначається, що упродовж доби відбулось 48 бойових зіткнень. Росіяни завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

Протягом доби авіація Повітряних сил завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

А підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби та пункт управління противника.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку російські окупанти вдаються до нестандартних прийомів — нещодавно росіяни атакували з піхотою на БМП-3, як спочатку здавалося, а потім виявилося, що на броні сидять манекени. Таким чином ворог намагається відволікти українські вогневі засоби, а сам піхотний підрозділ ворога намагався зайти з іншого флангу.