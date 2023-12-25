Российскую ракету сбили в Криворожском районе Днепропетровщины

Рашисты днем 25 декабря нанесли ракетный удар по Криворожью, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n190703-rossiyskuu-raketu-sbili-v-krivorojskom-rayone-dnepropetrovschiny.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 грудня, вдень запустили керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу.

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Наразі ракету вже збито. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте. Завдячуємо ПвК «Схід», — зазначив він.

Також про знищення керованої авіаракети на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Повітряне командування «Схід».