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Ракурс
Рашисты днем 25 декабря нанесли ракетный удар по Криворожью, фото: «Слово и Дело»

Российскую ракету сбили в Криворожском районе Днепропетровщины

25 дек 2023, 16:32
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Російські загарбники сьогодні, 25 грудня, вдень запустили керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу.


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Наразі ракету вже збито. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте. Завдячуємо ПвК «Схід», — зазначив він.

Також про знищення керованої авіаракети на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Повітряне командування «Схід».

Керовану авіаційну ракету Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено! — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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