Російську ракету збили у Криворізькому районі Дніпропетровщини

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Рашисти вдень 25 грудня завдали ракетного удару по Криворіжжю, фото: «Слово і Діло»
Російську ракету збили у Криворізькому районі Дніпропетровщиниhttps://racurs.ua/ua/n190703-rosiysku-raketu-zbyly-u-kryvorizkomu-rayoni-dnipropetrovschyny.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 грудня, вдень запустили керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу.
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Наразі ракету вже збито. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте. Завдячуємо ПвК «Схід», — зазначив він.
Також про знищення керованої авіаракети на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Повітряне командування «Схід».
Керовану авіаційну ракету Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено! — вказано в повідомленні.
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