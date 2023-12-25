Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вдень 25 грудня завдали ракетного удару по Криворіжжю, фото: «Слово і Діло»

Російську ракету збили у Криворізькому районі Дніпропетровщини

25 гру 2023, 16:32
999

Російські загарбники сьогодні, 25 грудня, вдень запустили керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу.


.

Наразі ракету вже збито. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте. Завдячуємо ПвК «Схід», — зазначив він.

Також про знищення керованої авіаракети на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Повітряне командування «Схід».

Керовану авіаційну ракету Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено! — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів