День благодарения Богу предлагают ввести Арахамия, Стефанчук и Корниенко

В Украине может появиться новый праздник

https://racurs.ua/n190711-den-blagodareniya-bogu-predlagaut-vvesti-arahamiya-stefanchuk-i-kornienko.html

Ракурс

У Верховну Раду сьогодні, 25 грудня, надійшов проект постанови про встановлення в Україні святкового дня — Дня подяки Богові.

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Документ зареєстрований під № 10371. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Текст постанови наразі ще відсутній на сайті парламенту. Серед його ініціаторів, зокрема, вказані член депутатської групи «Партія «За майбутнє" Віктор М’ялик, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Варто додати, що у липні цього року народний депутат зі «Слуги народу» Георгій Мазурашу зареєстрував законопроект № 9574, котрий передбачав запровадження в Україні нового святкового дня — Дня подяки. Мазурашу вказаний і серед ініціаторів проекту постанови № 10371.