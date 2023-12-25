Депутата Черкасского горсовета, восхищавшегося путиным, приговорили к пятилетнему заключению

Депутат Черкасского горсовета осужден за оправдание вооруженной агрессии рф, фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

Депутата Черкаської міськради за виправдовування російської агресії та глорифікацію її учасників (ч. 1 і ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу) засуджено до п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна.

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Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Він входив до складу депутатської фракції від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — за життя» та нині є помічником народного депутата України.

Прокурори у суді довели, що депутат міськради упродовж червня-липня 2022 року у розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди і наративи російської пропаганди, — вказано в повідомленні. — Він виправдовував та визнавав правомірною російську агресію, підтримував дії окупантів на території Україні.

Зазначається, що депутат:

захоплювався правлінням президента рф;

звеличував російську армію;

бажав перемоги над Україною, розраховуючи обійняти керівні посади у разі окупації Черкащини.

Наразі триває передбачений законом строк на апеляційне оскарження вироку.

Видання «Суспільне» зазначає, що йдеться про Олександра Замирайла. Також його дружину оголосили в міжнародний розшук. Сам же Замирайло, за даними слідства, планував виїхати до США.

Замирайло заявив, що оскаржуватиме цей вирок.

Апеляція подається протягом місяця, а потім ми ще маємо два-три тижні на розгляд, — додав його адвокат Андрій Смоляр.

До подання апеляції та остаточного вироку обвинувачений перебуватиме на волі під особистим зобов’язанням.

Джерело: «Суспільне», Офіс генпрокурора