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Російські загарбники щодня втрачають біля Авдіївки 300−400 осіб.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «Укрінформ».
Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення, прориву завжди є. Але ми підтягуємо резерви, переформатовуємося, завдаємо втрат ворогу, — зазначив Штупун. — Щодня він там втрачає 300−400 осіб вбитими та пораненими і дуже багато військової техніки.
Він зазначив, що ворог підтягує резерви:
- в одній колоні можуть бути як новітні, так і зовсім старі радянські зразки техніки;
- особовий склад ворог підтягує регулярно.
Джерело: «Укрінформ»
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