Російські загарбники щодня втрачають біля Авдіївки 300−400 осіб.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «Укрінформ».

Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення, прориву завжди є. Але ми підтягуємо резерви, переформатовуємося, завдаємо втрат ворогу, — зазначив Штупун. — Щодня він там втрачає 300−400 осіб вбитими та пораненими і дуже багато військової техніки.