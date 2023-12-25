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Российские захватчики пытаются захватить Авдеевку, фото: Луганская ОВА

Потери россиян возле Авдеевки назвали в ВСУ

25 дек 2023, 21:27
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Російські загарбники щодня втрачають біля Авдіївки 300−400 осіб.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «Укрінформ».

Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення, прориву завжди є. Але ми підтягуємо резерви, переформатовуємося, завдаємо втрат ворогу, — зазначив Штупун. — Щодня він там втрачає 300−400 осіб вбитими та пораненими і дуже багато військової техніки.

Він зазначив, що ворог підтягує резерви:

  • в одній колоні можуть бути як новітні, так і зовсім старі радянські зразки техніки;
  • особовий склад ворог підтягує регулярно.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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