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Российский корабль «Новочеркасск» с «Шахедами» на борту уничтожили Воздушные силы ВСУ. Фото:
ВСУ уничтожили российский корабль «Новочеркасск» в Крыму (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190715-vsu-unichtojili-rossiyskiy-korabl-novocherkassk-v-krymu-video.htmlРакурс
Великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» був знищений в окупованому Криму.
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Близько 2.30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук теж прокоментував знищення «Новочеркаська».
А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф — крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ», — написав він у Telegram.
Олещук додав, що цей корабель міг перевозити до Криму ударні безпілотники типу «Шахед».
Telegram-канал «Кримський вітер» тим часом повідомив, що після підриву ВДК «Новочеркаськ» пожежі спостерігаються не тільки в порту Феодосії, а й поряд із ним. Дані супутників свідчать, що дві пожежі зафіксовано два в порту, а три — за його межами.
Нагадаємо, вночі 13 вересня ЗСУ завдали ракетний удар по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі, де перебували корабель «Минск» та підводний човен «Ростов-на-Дону». Обидві одиниці Чорноморського флоту рф були знищені.
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