Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский корабль «Новочеркасск» с «Шахедами» на борту уничтожили Воздушные силы ВСУ. Фото:

ВСУ уничтожили российский корабль «Новочеркасск» в Крыму (ВИДЕО)

26 дек 2023, 08:20
999

Великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» був знищений в окупованому Криму.


.

Близько 2.30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук теж прокоментував знищення «Новочеркаська».

А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф — крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ», — написав він у Telegram.

Олещук додав, що цей корабель міг перевозити до Криму ударні безпілотники типу «Шахед».

Telegram-канал «Кримський вітер» тим часом повідомив, що після підриву ВДК «Новочеркаськ» пожежі спостерігаються не тільки в порту Феодосії, а й поряд із ним. Дані супутників свідчать, що дві пожежі зафіксовано два в порту, а три — за його межами.

Фото: Telegram-канал «Кримський вітер»

Фото: Telegram-канал «Кримський вітер»

Фото: Telegram-канал «Кримський вітер»

Нагадаємо, вночі 13 вересня ЗСУ завдали ракетний удар по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі, де перебували корабель «Минск» та підводний човен «Ростов-на-Дону». Обидві одиниці Чорноморського флоту рф були знищені.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров