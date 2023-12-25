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Ракурс
Полиция задержала подростков, снимавших работу ПВО в Одесской области

На Одесчине полиция задержала «шутников», снимавших работу ПВО

25 дек 2023, 21:59
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На Одещині правоохоронці затримала двох хлопців, які знімали на телефон роботу ППО під час російської атаки ввечері 24 грудня. Свої дії вони пояснювали тим, що «пожартували».


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Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Учора ввечері під час повітряної тривоги інспектори отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО, — вказано в повідомленні. — На місці патрульні затримали двох хлопців, в одного з яких в телефоні, дійсно, було відео бойової роботи протиповітряної оборони. Вони пояснили, що пожартували.

Затриманих доставили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі.

Вкотре нагадуєио про заборону фото та відеофіксації роботи ППО і просимо зберігати інформаційну тишу, адже мовчання — надійний тил ЗСУ, — наголошують у поліції.

Источник: Ракурс


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