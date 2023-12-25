На Одещині поліція затримала «жартівників», які знімали роботу ППО

На Одещині поліція затримала «жартівників», які знімали роботу ППОhttps://racurs.ua/ua/n190714-na-odeschyni-policiya-zatrymala-jartivnykiv-yaki-znimaly-robotu-ppo.htmlРакурс
На Одещині правоохоронці затримала двох хлопців, які знімали на телефон роботу ППО під час російської атаки ввечері 24 грудня. Свої дії вони пояснювали тим, що «пожартували».
Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба поліції Одещини.
Учора ввечері під час повітряної тривоги інспектори отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО, — вказано в повідомленні. — На місці патрульні затримали двох хлопців, в одного з яких в телефоні, дійсно, було відео бойової роботи протиповітряної оборони. Вони пояснили, що пожартували.
Затриманих доставили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі.
Вкотре нагадуєио про заборону фото та відеофіксації роботи ППО і просимо зберігати інформаційну тишу, адже мовчання — надійний тил ЗСУ, — наголошують у поліції.