На Одещині поліція затримала «жартівників», які знімали роботу ППО

Поліція затримала хлопців, які знімали роботу ППО на Одещині

https://racurs.ua/ua/n190714-na-odeschyni-policiya-zatrymala-jartivnykiv-yaki-znimaly-robotu-ppo.html

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На Одещині правоохоронці затримала двох хлопців, які знімали на телефон роботу ППО під час російської атаки ввечері 24 грудня. Свої дії вони пояснювали тим, що «пожартували».

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Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Учора ввечері під час повітряної тривоги інспектори отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО, — вказано в повідомленні. — На місці патрульні затримали двох хлопців, в одного з яких в телефоні, дійсно, було відео бойової роботи протиповітряної оборони. Вони пояснили, що пожартували.

Затриманих доставили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі.