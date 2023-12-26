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Ракурс
Російський корабель «Новочеркаськ» із «Шахедами» на борту знищили Повітряні сили ЗСУ. Фото:

ЗСУ знищили російський корабель «Новочеркаськ» у Криму (ВІДЕО)

26 гру 2023, 08:20
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Великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» був знищений в окупованому Криму.


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Близько 2.30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук теж прокоментував знищення «Новочеркаська».

А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф — крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ», — написав він у Telegram.

Олещук додав, що цей корабель міг перевозити до Криму ударні безпілотники типу «Шахед».

Telegram-канал «Кримський вітер» тим часом повідомив, що після підриву ВДК «Новочеркаськ» пожежі спостерігаються не тільки в порту Феодосії, а й поряд із ним. Дані супутників свідчать, що дві пожежі зафіксовано два в порту, а три — за його межами.

Фото: Telegram-канал «Кримський вітер»

Фото: Telegram-канал «Кримський вітер»

Фото: Telegram-канал «Кримський вітер»

Нагадаємо, вночі 13 вересня ЗСУ завдали ракетний удар по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі, де перебували корабель «Минск» та підводний човен «Ростов-на-Дону». Обидві одиниці Чорноморського флоту рф були знищені.

Джерело: Ракурс


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