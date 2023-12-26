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Ракурс
Авдеевку россияне могут захватить через два-три месяца - генерал Залужный

Авдеевку россияне могут захватить через два-три месяца — генерал Залужный

26 дек 2023, 16:49
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Генерал Валерій Залужний припустив, що через два-три місяці Авдіївку буде захоплено росіянами. За його словами, Генштабу важливіше збереження людей, а не територій.


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Так він на брифінгу 26 грудня прокоментував масований наступ армії рф на Авдіївку, яку дедалі частіше порівнюють із захопленим росіянами Бахмутом.

Не треба нам зациклюватися і робити якесь «шоу чи скорботу» навколо конкретного населеного пункту. Ведення військових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це депутатам та журналістам. У противника є можливість концентрувати свої сили на певному напрямку. «І вони можуть через два-три місяці зробити те, що сталося з Бахмутом. Нам дорогий кожен клаптик землі, оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — зберігаємо людей, а потім відвоюємо, — сказав Залужний.

Раніше генерал повідомив, що міста Мар’їнка на Донеччині більше немає. Українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях міста, а в інших — трохи далі.

Источник: Ракурс


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