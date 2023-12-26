Авдіївку росіяни можуть захопити за два-три місяці - генерал Залужний

https://racurs.ua/ua/n190737-avdiyivku-rosiyany-mojut-zahopyty-za-dva-try-misyaci-general-zalujnyy.html

Ракурс

Генерал Валерій Залужний припустив, що через два-три місяці Авдіївку буде захоплено росіянами. За його словами, Генштабу важливіше збереження людей, а не територій.

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Так він на брифінгу 26 грудня прокоментував масований наступ армії рф на Авдіївку, яку дедалі частіше порівнюють із захопленим росіянами Бахмутом.

Не треба нам зациклюватися і робити якесь «шоу чи скорботу» навколо конкретного населеного пункту. Ведення військових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це депутатам та журналістам. У противника є можливість концентрувати свої сили на певному напрямку. «І вони можуть через два-три місяці зробити те, що сталося з Бахмутом. Нам дорогий кожен клаптик землі, оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — зберігаємо людей, а потім відвоюємо, — сказав Залужний.

Раніше генерал повідомив, що міста Мар’їнка на Донеччині більше немає. Українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях міста, а в інших — трохи далі.