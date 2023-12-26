Мар'їнки більше немає — Залужний

https://racurs.ua/ua/n190734-mar-yinky-bilshe-nemaie-zalujnyy-pro-zahoplennya-mista-rosiyanamy.html

Ракурс

Міста Мар’їнка, що на Донеччині, більше немає.

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Про це заявив головнокомандувач Валерій Залужний на пресконференції 26 грудня, пише «Громадське».

Він розповів, що українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях міста, а в інших — трохи далі.

Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, сказав Залужний. — Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Але життя наших бійців нам важливіше.

Міністр оборони рф сергій шойгу 25 грудня доповів лідерові росії володимиру путіну про нібито повне захоплення міста Мар’їнка, що на Донеччині. У Збройних силах України це заперечили: кажуть, що бої за місто тривають.

Український аналітичний проєкт DeepState 14 грудня повідомляв, що російські війська контролюють близько 96% Мар’їнки. А станом на кінець 23 грудня, за даними аналітиків, окупанти зайняли посадку південно-західніше Мар’їнки.