Залужный рассказал, что может остановить россиян

https://racurs.ua/n190740-zalujnyy-rasskazal-chto-mojet-ostanovit-rossiyan.html

Ракурс

Російську агресію може спинити лише постійне збільшення втрат армії рф, хоча досі керівництво країни-агресора не зважало на кількість вбитих і поранених на війні.

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Про це на брифінгу 26 грудня розповів головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

На сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно завдати втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни, — сказав генерал.

Генерал підкреслив, що втрати, які понесли агресори у війні, спинили б будь-яку країну, але не росію.