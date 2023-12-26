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Ракурс
Залужный рассказал, что может остановить россиян

Залужный рассказал, что может остановить россиян

26 дек 2023, 17:28
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Російську агресію може спинити лише постійне збільшення втрат армії рф, хоча досі керівництво країни-агресора не зважало на кількість вбитих і поранених на війні.


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Про це на брифінгу 26 грудня розповів головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

На сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно завдати втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни, — сказав генерал.

Генерал підкреслив, що втрати, які понесли агресори у війні, спинили б будь-яку країну, але не росію.

Що там твориться на лінії зіткнення — гори тіл, навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з′являється з кожним днем там все більше і більше. На жаль таке ставлення російської федерації до власних людей, — зазначив Залужний.

Источник: Ракурс


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