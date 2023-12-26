Правительство Туска под угрозой роспуска из-за изменений в бюджете

https://racurs.ua/n190745-pravitelstvo-tuska-pod-ugrozoy-rospuska-iz-za-izmeneniy-v-budjete.html

Ракурс

У польській партії «Право та справедливість» (ПіС), яка перейшла в опозицію після програних парламентських виборів, розраховують на можливість усунення від влади прем'єра Дональда Туска за допомогою президента Анджея Дуди та контрольованого ПіС Конституційного трибуналу.

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Про це йдеться у матеріалі Gazeta Wyborcza.

За даними газети, праве крило ПіС на чолі з лідером Ярославом Качинським очікує, що Туск захоче обійти вето Дуди на поправки до бюджету, які передбачають виділення 3 млрд злотих на державні мовники в умовах їхньої реформи.

Для цього Туск внесе відповідні поправки до закону про бюджет (зараз вони викладені в окремому законопроекті), після чого президент направить їх до Конституційного суду, де більшість членів було призначено за каденції ПіС. Суд має ухвалити рішення протягом двох місяців з моменту такого подання.

Згідно з конституцією Польщі, ухвалений закон про бюджет має бути представлений Дуді протягом чотирьох місяців після внесення проекту, інакше він може ухвалити рішення про розпуск парламенту.

Попередній уряд Матеуша Моравецького від ПіС подав проект бюджету наступного року 29 вересня, отже, Дуда має отримати проект бюджету до 29 січня.