Не понимают, что здесь происходит - Залужный о западных СМИ

Валерія Залужного, головнокомандувача ЗСУ, попросили прокоментувати заяви західних ЗМІ про новий повномасштабний наступ України у 2024 році.

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На мою думку, те, що пишеться у західних ЗМІ, його дуже багато, мені інколи навіть показують т. е. Мені навіть, при всій повазі до експертного середовища на заході, деякі речі читати навіть не хочеться.

Вони абсолютно не розуміють, що тут відбувається. Скажемо там, там є дуже маленький відсоток експертів, з якими можна погодитися, — повідомив головком на прес-конференції 26 грудня.