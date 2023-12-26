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Уничтоженный в Феодосии "Новочеркасск" показали из космоса
Уничтоженный в Феодосии «Новочеркасск» показали из космоса (ФОТО)https://racurs.ua/n190751-unichtojennyy-v-feodosii-novocherkassk-pokazali-iz-kosmosa-foto.htmlРакурс
З’явилися супутникові знімки знищеного сьогодні вночі великого десантного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.
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Окрім «Новочеркаська» унаслідок удару частково затонуло ще одне судно.
Як вважає «Радіо Свобода», це старий навчально-тренувальний корабель «УТС-150», який можна спостерігати на фотографіях із порту у цьому місці.
На фото від Planet Labs, які є у розпорядженні «Схем», можна побачити, що внаслідок удару корабель частково пішов під воду.
Раніше сьогодні у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що о 2.30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії та знищила його.
У Міністерстві оборони рф повідомили, що корабель «був пошкоджений».
Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «Київ24», анонсувала вірогідність, що в результаті вибуху БДК «Новочеркаськ» у Феодосії був пошкоджений ще один російський корабель.
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