Знищений у Феодосії "Новочеркаськ" показали з космосу

https://racurs.ua/ua/n190751-znyschenyy-u-feodosiyi-novocherkask-pokazaly-z-kosmosu-foto.html

Ракурс

З’явилися супутникові знімки знищеного сьогодні вночі великого десантного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.

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Окрім «Новочеркаська» унаслідок удару частково затонуло ще одне судно.

Як вважає «Радіо Свобода», це старий навчально-тренувальний корабель «УТС-150», який можна спостерігати на фотографіях із порту у цьому місці.

На фото від Planet Labs, які є у розпорядженні «Схем», можна побачити, що внаслідок удару корабель частково пішов під воду.

Раніше сьогодні у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що о 2.30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії та знищила його.

У Міністерстві оборони рф повідомили, що корабель «був пошкоджений».

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «Київ24», анонсувала вірогідність, що в результаті вибуху БДК «Новочеркаськ» у Феодосії був пошкоджений ще один російський корабель.