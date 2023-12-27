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Российские захватчики в ночь на 27 декабря атаковали Украину, фото: ГСЧС

Двое гражданских погибли в результате ночных ударов (ФОТО)

27 дек 2023, 10:35
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Внаслідок російських ударів по прифронтових регіонах в ніч на сьогодні, 27 грудня, загинули двоє цивільних.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рашисти атакували низку регіонів:

  • по Одещині близько опівночі окупанти випустили безпілотники. Загинула людина, ще четверо постраждали, серед них шестирічна дитина. Пошкоджені житлові будинки. Також руйнувань зазнала незаселена новобудова в Одесі. На щастя, минулося без детонації та негативних наслідків;
  • на Херсонщині ввечері артилерійського обстрілу зазнала Антонівка, одна людина постраждала. Упродовж ночі росіяни обстрілювали і Херсон. Пошкоджений торговельний центр, гараж, крамниця, мобільне укриття, автомобілі. Крім того, окупанти вдарили по території науково-дослідної установи у Херсонському районі. Одна людина загинула;
  • також вночі окупанти обстріляли Донеччину — рятувальники загасили пожежу у багатоповерхівці та врятували трьох людей;
  • під ударом була і Дніпропетровщина — ліквідовано пожежу на території сільгосппідприємства.

Російські загарбники в ніч на 27 грудня вкотре атакували Україну, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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