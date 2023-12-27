Российские захватчики в ночь на 27 декабря атаковали Украину, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n190757-dvoe-grajdanskih-pogibli-v-rezultate-nochnyh-udarov-foto.html

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Внаслідок російських ударів по прифронтових регіонах в ніч на сьогодні, 27 грудня, загинули двоє цивільних.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рашисти атакували низку регіонів: