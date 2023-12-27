Рашисты не оставляют попыток захватить новые территории, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n190760-situaciya-na-vostoke-slojnaya-protivnik-provodit-nastupatelnye-deystviya-po-chetyrem.html

Ракурс

Ситуація на Сході залишається складною. Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на чотирьох напрямках — Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському.

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Про це сьогодні, 27 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Зазначається, що:

на Куп’янському напрямку противник намагається за будь-яку ціну захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Після понесених втрат ворог проводить перегрупування своїх підрозділів, продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає понад дві тисячі;

на Лиманському напрямку агресор відновив інтенсивні наступальні дії з метою витіснення українських військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Також, ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець;

на Сіверському напрямку намагається розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. Здійснює підготовку штурмових підрозділів із числа повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледар, Сіверськ;

на Бахмутському напрямку також не припиняються інтенсивні наступальні дії. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Застосовує штурмові групи «добровольчого корпусу», які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії.

Ворог останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли, — наголошує Сирський. — На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення просування ворога.

Сирський зазначив, що, попри складну ситуацію, українські військові завдають ворогу значних втрат.