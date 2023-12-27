Рашисты направили на ВОТ кремлевских политтехнологов

https://racurs.ua/n190761-na-vot-pribyli-kremlevskie-polittehnologi-chtoby-narisovat-yavku-na-vyborah-putina.html

Ракурс

На тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи кремля, чиє завдання — намалювати явку на запланованих на весну «виборах президента рф».

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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У кремлі вже визначились з цифрами, які збираються намалювати у підтримку диктатора. За задумом окупантів, міжнародний злочинець владімір путін має набрати на ТОТ 80% підтримки, при аналогічній явці, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що за допомогою такого фейкового «волевиявлення» російська пропаганда планує продемонструвати нібито «легальність» правління диктатора та його нацистської політики з боку населення ТОТ.