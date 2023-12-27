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Рашисты направили на ВОТ кремлевских политтехнологов
На ВОТ прибыли кремлевские политтехнологи, чтобы нарисовать явку на «выборах путина»https://racurs.ua/n190761-na-vot-pribyli-kremlevskie-polittehnologi-chtoby-narisovat-yavku-na-vyborah-putina.htmlРакурс
На тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи кремля, чиє завдання — намалювати явку на запланованих на весну «виборах президента рф».
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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У кремлі вже визначились з цифрами, які збираються намалювати у підтримку диктатора. За задумом окупантів, міжнародний злочинець владімір путін має набрати на ТОТ 80% підтримки, при аналогічній явці, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що за допомогою такого фейкового «волевиявлення» російська пропаганда планує продемонструвати нібито «легальність» правління диктатора та його нацистської політики з боку населення ТОТ.
Задача політтехнологів організувати виставу й приховати відсутність явки, а також інструктаж членів виборчих комісій щодо фальсифікації голосування, — зазначають у ЦНС і нагадують, що робота на «легалізацію» окупації є колабораціонізм й кожен дотичний до процесу понесе відповідальність.
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