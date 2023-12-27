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Ракурс
Рашисти направили на ТОТ кремлівських політтехнологів

На ТОТ прибули кремлівські політтехнологи, щоб намалювати явку на «виборах путіна»

27 гру 2023, 12:41
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На тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи кремля, чиє завдання — намалювати явку на запланованих на весну «виборах президента рф».


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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У кремлі вже визначились з цифрами, які збираються намалювати у підтримку диктатора. За задумом окупантів, міжнародний злочинець владімір путін має набрати на ТОТ 80% підтримки, при аналогічній явці, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що за допомогою такого фейкового «волевиявлення» російська пропаганда планує продемонструвати нібито «легальність» правління диктатора та його нацистської політики з боку населення ТОТ.

Задача політтехнологів організувати виставу й приховати відсутність явки, а також інструктаж членів виборчих комісій щодо фальсифікації голосування, — зазначають у ЦНС і нагадують, що робота на «легалізацію» окупації є колабораціонізм й кожен дотичний до процесу понесе відповідальність.

Джерело: Ракурс


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