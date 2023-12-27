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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Уничтожение живой силы врага дронами показало Командование Сухопутных войск (ВИДЕО)

27 дек 2023, 13:58
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Відео знищення живої сили російських загарбників захисниками України з 33-ї окремої механізованої бригади сьогодні, 27 грудня, опублікувало у своєму Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.


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На відео показано, як російських загарбників знищують влучними ударами безпілотників.

Де і коли саме сталося показане на відео, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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