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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Уничтожение живой силы врага дронами показало Командование Сухопутных войск (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190764-unichtojenie-jivoy-sily-vraga-dronami-pokazalo-komandovanie-suhoputnyh-voysk-video.htmlРакурс
Відео знищення живої сили російських загарбників захисниками України з 33-ї окремої механізованої бригади сьогодні, 27 грудня, опублікувало у своєму Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
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На відео показано, як російських загарбників знищують влучними ударами безпілотників.
Де і коли саме сталося показане на відео, не уточнюється.
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