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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Знищення живої сили ворога дронами показало Командування Сухопутних військ (ВІДЕО)

27 гру 2023, 13:58
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Відео знищення живої сили російських загарбників захисниками України з 33-ї окремої механізованої бригади сьогодні, 27 грудня, опублікувало у своєму Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.


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На відео показано, як російських загарбників знищують влучними ударами безпілотників.

Де і коли саме сталося показане на відео, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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