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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Знищення живої сили ворога дронами показало Командування Сухопутних військ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190764-znyschennya-jyvoyi-syly-voroga-dronamy-pokazalo-komanduvannya-suhoputnyh-viysk-video.htmlРакурс
Відео знищення живої сили російських загарбників захисниками України з 33-ї окремої механізованої бригади сьогодні, 27 грудня, опублікувало у своєму Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
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На відео показано, як російських загарбників знищують влучними ударами безпілотників.
Де і коли саме сталося показане на відео, не уточнюється.
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