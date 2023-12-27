Беларуский паралимпиец планирует вывезти детей из ВОТ Херсонщины в беларусь

Алексей Талай, фото: «Беларусь сегодня»

https://racurs.ua/n190765-belaruskiy-paralimpiec-planiruet-vyvezti-detey-iz-vot-hersonschiny-v-belarus.html

Ракурс

Провладний білоруський паралімпієць Олексій Талай, причетний до регулярного вивезення українських дітей з низки окупованих територій України, тепер хоче вивезти до білорусі неповнолітніх з ТОТ Херсонської області.

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Про це повідомляє білоруське видання «Зеркало».

Ще з Херсонщини в білорусі не відпочивали дітки, — заявив він.

Талай запевняє, що діти виїжджають офіційно за згодою батьків чи опікунів.

Дітей з тимчасово окупованих територій України привозять до Білорусі з 2016 року. Останнім часом цим займається саме фонд Талая.

Так, у середині вересня до Мінська приїхали майже 50 неповнолітніх із Донбасу, яким обіцяли «насичену» тритижневу програму в Новополоцьку. А наприкінці жовтня Талай привіз до білорусі «на оздоровлення» близько 40 дітей з окупованих Маріуполя і Докучаєвська.

Хоча білоруська влада запевняє, що такі приїзди дітей до «білорусі» «відбуваються з дотриманням відповідних правових процедур», існує чимало доказів, що для українських дітей у білоруських таборах влаштовують концерти та інші заходи, де провладні активісти пропагують ненависть до України та бажають, щоб рф «взяла контроль» над нею.

Джерело: «Зеркало»