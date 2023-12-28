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Ракурс
Рашисты нередко не возвращают вывезенных в россию украинских детей, фото: Pikabu

10 тыс. детей вывезли рашисты в рф на «оздоровление» за осень

28 дек 2023, 11:44
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Російські окупанти лише за минулу осінь окупанти вивезли на «оздоровлення» 10 тис. українських дітей.


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Про це сьогодні. 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганди й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного регіону був план щодо 2,5 тис. дітей, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що направлення на таке «оздоровлення» видають лікарі, яких завезли з рф.

Кричущим випадком стала смерть дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка поверталась з «оздоровлення». Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською якісною вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зауважують, що кожен, хто дотичний до вивезення українських дітей й політики зміни їх самоідентифікації (що є геноцидом) понесе відповідальність за свої дії.

Источник: Ракурс


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