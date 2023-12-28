Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины отбивают постоянные российские атаки на Таврическом направлении, фото: Генштаб ВСУ

Декабрь стал самым тяжелым месяцем на Таврическом направлении — Штупун

28 дек 2023, 12:45
999

Україна проживає вже другий рік в умовах повномасштабної війни. Для бійців Таврійського напрямку цього року найважчим місяцем видався грудень.


.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє «24 канал».

За словами Штупуна, такої думки дотримується через постійні російські атаки.

На мою думку, найтяжчий місяць — останній, тому що ворог весь час штурмує Мар’їнку, Авдіївку, зазнає значних втрат, але суне вперед і намагається взяти чи до кінця року, чи є якийсь інший термін, — зазначив він. — Але я вважаю, що за кількістю атак, за тиском підрозділів крайній місяць цього року найважчий.

Штупун зазначив, що ворог продовжує атакувати й нині. Однак, попри постійний тиск та атаки, українські захисники продовжують утримувати позиції на півночі Мар’їнки. Він додав, що ворог активізувався й намагається атакувати поблизу Новомихайлівки.

Джерело: «24 канал»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров