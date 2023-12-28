Захисники України відбивають постійні російські атаки на Таврійському напрямку, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n190791-gruden-stav-nayvajchym-misyacem-na-tavriyskomu-napryamku-shtupun.html

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Україна проживає вже другий рік в умовах повномасштабної війни. Для бійців Таврійського напрямку цього року найважчим місяцем видався грудень.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє «24 канал».

За словами Штупуна, такої думки дотримується через постійні російські атаки.

На мою думку, найтяжчий місяць — останній, тому що ворог весь час штурмує Мар’їнку, Авдіївку, зазнає значних втрат, але суне вперед і намагається взяти чи до кінця року, чи є якийсь інший термін, — зазначив він. — Але я вважаю, що за кількістю атак, за тиском підрозділів крайній місяць цього року найважчий.

Штупун зазначив, що ворог продовжує атакувати й нині. Однак, попри постійний тиск та атаки, українські захисники продовжують утримувати позиції на півночі Мар’їнки. Він додав, що ворог активізувався й намагається атакувати поблизу Новомихайлівки.

Джерело: «24 канал»