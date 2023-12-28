білорусь спрямує кошти національної космічної програми на будівництво картоплесховища

У білорусі кошти національної космічної програми спрямують на інноваційне картоплесховище, фото: «Зеркало»

https://racurs.ua/ua/n190790-bilorus-spryamuie-koshty-nacionalnoyi-kosmichnoyi-programy-na-budivnyctvo-kartopleshovyscha.html

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Білоруський уряд ухвалив рішення направити частину фінансових коштів, передбачених на програму створення національної космічної системи дистанційного зондування Землі, на реалізацію інноваційного проекту з будівництва картоплесховища при Толочинському консервному заводі.

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Про це повідомляє білоруське видання «Хартія 97» з посиланням на документ, опублікований на Національному правовому інтернет-порталі білорусі.

Зазначається, що, згідно рішення уряду, витрати на будівництво пілотного інноваційного проекту «Будівництво картоплесховища на 20 тисяч тонн 1-й пусковий комплекс» на підприємстві «Толочинський консервний завод» планують збільшити на 2,2 млн білоруських рублів (близько 26 млн грн).

Витрати будуть збільшені, зокрема, за рахунок зменшення фінансування, передбаченого Національною академією наук країни «для створення білоруської космічної системи дистанційного зондування Землі», у розмірі понад 2 млн рублів (близько 22,3 млн грн).

Указ про створення білоруської космічної системи дистанційного зондування Землі було підписано диктатором олександром лукашенком у жовтні 2003 року. У 2007 році розпочалося виробництво супутника, який було запущено у 2012 році.

Попри те, що термін його служби становить п’ять років, він неодноразово продовжувався. Зокрема, у січні 2022 року російськими та білоруськими фахівцями було ухвалене «узгоджене рішення» про продовження експлуатації супутника на орбіті до 2025 року включно.

Джерело: «Хартія 97»