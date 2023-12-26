олександр лукашенко заявив про завершення постачання російської ядерної зброї до білорусі. Фото:

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Вся російська ядерна зброя, яку Кремль планував поставити в білорусь, уже перебуває в країні.

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Останні одиниці цього озброєння прибули восени цього року. Російську «ядерку» вже розмістили в запланованих місцях. Про це заявив самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко, повідомила прес-служба президента.

Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях у хорошому стані, — заявив диктатор.

Також лукашенко прокоментував питання про військові навчання в білорусі, наголосивши, що колишні бойовики приватної військової компанії «Вагнера» «працюють у нас у підрозділах, передають досвід».

Нагадаємо, 25 травня рф та білорусь підписали документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі у білорусі. Угода передбачає, що Москва контролюватиме «ядерку», яку поставить режиму самопроголошеного президента олександра лукашенка.

У червні російський диктатор володимир путін заявив, що частина ядерної зброї уже перебуває в білорусі.