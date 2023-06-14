Диктатор олександр лукашенко. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184080-bilorus-otrymala-atomni-bomby-vid-rosiyi-lukashenko.html

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Білорусь почала отримувати від російської федерації тактичну ядерну зброю.

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Деякі зразки, що передаються, втричі потужніші за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році. Про це самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив в інтерв’ю російській пропагандистці ользі скабєєвій.

Диктатор наголосив, що одна така бомба може вбити мільйон людей. Також поплічник путіна відзначив, що процес передачі ядерної зброї ще не закінчений. Однак він пообіцяв пропагандистці привезти її на склад та показати не на запис камери доставлені боєголовки.

Також лукашенко зазначив, що в Білорусі є численні ядерні сховища, що залишилися з радянських часів. На одному з таких складів і розмістять російську зброю масового ураження.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін заявляв, що ядерну зброю до білорусі рф почнуть завозити відразу ж після того, як 7−8 липня будуть побудовані спеціальні споруди.

А самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що сам просив у путіна ядерну зброю й наголосив, що «жодного вагання щодо застосування ядерної зброї не буде у випадку агресії проти білорусі».