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Ракурс
Лукашенко продовжує розказувати, чому він «змушений був» розмістити на території білорусі ядерну зброю

Лукашенко продовжує розказувати, чому він «змушений був» розмістити на території білорусі ядерну зброю

13 чер 2023, 13:52
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Самопроголошений диктатор білорусі олександр лукашенко продовжує розказувати, чому він «змушений був» розмістити на території білорусі ядерну зброю.


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Уранці 13 червня лукашенко під час поїздки до Мінської області прокоментував можливе розміщення ядерної зброї на території білорусі.

Це була моя вимога. Це не росія мені нав’язала. Чому? Тому що з ядерною державою ніхто ще у світі не воював. І я не хочу, щоб із нами воювали. Загроза така є? Є. Я повинен був запобігти цій загрозі, — сказав диктатор сьогодні, перебуваючи на одному з підприємств ВПК.

При цьому він наголосив, що «жодного вагання щодо застосування ядерної зброї не буде у випадку агресії проти білорусі».

Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю, — сказав диктатор.

Не дай Боже мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо проти нас буде агресія, — сказав лукашенко, нібито це він ухвалюватиме рішення на ядерний удар.

Хоча 25 травня міністр оборони рф сергій шойгу поставив крапку у питанні — ядерною зброєю керуватиме лише росія.

За словами президента рф путіна, розміщення російської ядерної зброї в білорусі розпочнеться після 7−8 липня, одразу після підготовки споруд для неї.

Те, що білоруси через це стають мішенню для ударів, лукашенко ніяк не торкнувся.

Джерело: Ракурс


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