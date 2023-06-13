Самопроголошений диктатор білорусі олександр лукашенко продовжує розказувати, чому він «змушений був» розмістити на території білорусі ядерну зброю.

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Уранці 13 червня лукашенко під час поїздки до Мінської області прокоментував можливе розміщення ядерної зброї на території білорусі.

Це була моя вимога. Це не росія мені нав’язала. Чому? Тому що з ядерною державою ніхто ще у світі не воював. І я не хочу, щоб із нами воювали. Загроза така є? Є. Я повинен був запобігти цій загрозі, — сказав диктатор сьогодні, перебуваючи на одному з підприємств ВПК.

При цьому він наголосив, що «жодного вагання щодо застосування ядерної зброї не буде у випадку агресії проти білорусі».

Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю, — сказав диктатор.

Не дай Боже мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо проти нас буде агресія, — сказав лукашенко, нібито це він ухвалюватиме рішення на ядерний удар.

Хоча 25 травня міністр оборони рф сергій шойгу поставив крапку у питанні — ядерною зброєю керуватиме лише росія.

За словами президента рф путіна, розміщення російської ядерної зброї в білорусі розпочнеться після 7−8 липня, одразу після підготовки споруд для неї.

Те, що білоруси через це стають мішенню для ударів, лукашенко ніяк не торкнувся.