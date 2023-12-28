Оккупантам не удается найти половину сотрудников для фейковых отделений ГСЧС на Запорожье

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Рашисты не могут укомплектовать свои фейковые отделения ГСЧС на ВОТ, фото: «Финансовый гений»
Оккупантам не удается найти половину сотрудников для фейковых отделений ГСЧС на Запорожьеhttps://racurs.ua/n190796-okkupantami-ne-udaetsya-nayti-polovinu-sotrudnikov-dlya-feykovyh-otdeleniy-gschs-na-zaporoje.htmlРакурс
Окупанти досі не можуть завершити комплектацію своїх фейкових структур типу рятувальників, поліції, лікарень на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на ТОТ Запорізької області комплектація штату рятувальників сягає близько 50% від необхідного.
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Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Поки росіяни розповідають про покращення, які несуть на захоплені землі й «підтримку» з боку місцевого населення, реальність же полягає в тому, що більшість людей залишило регіон, а ті, хто залишилися, відмовляється від співпраці з ворогом, — вказано в повідомленні.
За таки умов рашисти змушені завозити на ТОТ гастролерів з рф на ротаційній основі.
Наразі чисельність особового складу ДСНС на ТОТ Запоріжжя складає 940 осіб, при 1780 необхідних. Для заповнення дефіциту ворог знижує вимоги до прийняття на роботу, що позначається на якості роботи служби, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про колаборантів, які погодились стати на службу до ворога за посиланням.
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