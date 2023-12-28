Окупантам не вдається знайти половину співробітників для фейкових відділень ДСНС на Запоріжжі

Рашисти не можуть укомплектувати свої фейкові відділення ДСНС на ТОТ, фото: «Финансовый гений»

https://racurs.ua/ua/n190796-okupantamy-ne-vdaietsya-znayty-polovynu-spivrobitnykiv-dlya-feykovyh-viddilen-dsns-na-zaporijji.html

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Окупанти досі не можуть завершити комплектацію своїх фейкових структур типу рятувальників, поліції, лікарень на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на ТОТ Запорізької області комплектація штату рятувальників сягає близько 50% від необхідного.

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Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Поки росіяни розповідають про покращення, які несуть на захоплені землі й «підтримку» з боку місцевого населення, реальність же полягає в тому, що більшість людей залишило регіон, а ті, хто залишилися, відмовляється від співпраці з ворогом, — вказано в повідомленні.

За таки умов рашисти змушені завозити на ТОТ гастролерів з рф на ротаційній основі.