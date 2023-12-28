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В сети опубликовали фото штурмана сбитого российского истребителя-бомбардировщика Су-34

В сети опубликовали фото штурмана сбитого российского Су-34

28 дек 2023, 21:24
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У соцмережах рф опублікували фото штурмана збитого винищувача-бомбардувальника Су-34.


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Ним виявився 35-річний старший лейтенант Степан Жирнов, уродженець амурського селища Серишеве.

Жирнов воював у Сирії, згодом вирушив на війну проти України, і був збитий над Україною, яку бомбив, 22 грудня.

Того ж дня на Херсонщині авіазасідка ЗСУ знищила ще два російських Су-34. Загалом за тиждень агресор втратив п’ять бортів.

Крім багатоцільового Су-30, уразили чотири бомбардувальники Су-34 — на півдні та на Донеччині.

Источник: Ракурс


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