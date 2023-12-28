Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У мережі опублікували фото штурмана збитого винищувача-бомбардувальника Су-34

У мережі опублікували фото штурмана збитого російського Су-34

28 гру 2023, 21:24
999

У соцмережах рф опублікували фото штурмана збитого винищувача-бомбардувальника Су-34.


.

Ним виявився 35-річний старший лейтенант Степан Жирнов, уродженець амурського селища Серишеве.

Жирнов воював у Сирії, згодом вирушив на війну проти України, і був збитий над Україною, яку бомбив, 22 грудня.

Того ж дня на Херсонщині авіазасідка ЗСУ знищила ще два російських Су-34. Загалом за тиждень агресор втратив п’ять бортів.

Крім багатоцільового Су-30, уразили чотири бомбардувальники Су-34 — на півдні та на Донеччині.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів