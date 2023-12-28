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У мережі опублікували фото штурмана збитого винищувача-бомбардувальника Су-34
У мережі опублікували фото штурмана збитого російського Су-34https://racurs.ua/ua/n190813-u-mereji-opublikuvaly-foto-shturmana-zbytogo-rosiyskogo-su-34.htmlРакурс
У соцмережах рф опублікували фото штурмана збитого винищувача-бомбардувальника Су-34.
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Ним виявився 35-річний старший лейтенант Степан Жирнов, уродженець амурського селища Серишеве.
Жирнов воював у Сирії, згодом вирушив на війну проти України, і був збитий над Україною, яку бомбив, 22 грудня.
Того ж дня на Херсонщині авіазасідка ЗСУ знищила ще два російських Су-34. Загалом за тиждень агресор втратив п’ять бортів.
Крім багатоцільового Су-30, уразили чотири бомбардувальники Су-34 — на півдні та на Донеччині.
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