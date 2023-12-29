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Ракурс
Любите друг друга, нам есть кого-то ненавидеть — мэр Днепра о зверской атаке рф

Любите друг друга, нам есть кого-то ненавидеть — мэр Днепра о зверской атаке рф

29 дек 2023, 10:40
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У Дніпрі внаслідок влучань, крім торговельного центру, суттєво пошкоджено будівлю медзакладу, а саме пологового будинку. Усі пацієнти та медперсонал встигли перейти в укриття.


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Мер міста Борис Філатов емоційно відреагував на черговий злочин рашистів.

У Фейсбук він написав, що про влучання йому доповіли телефоном:

Вони влучили ракетою у пологовий.

Згодом стало відомо, що ракета пройшла по дотичній, а працівники ДСНС швидко витягли чотирьох породіль. На тлі масованого ракетного удару рф Філатов закликав припинити ворожнечу в українському суспільстві.

Ви можете любити Зеленського чи ні. А можете ставитися до нього байдуже. Ви можете відзначати Різдво 25 грудня чи 7 січня. Або не святкувати його взагалі. Ви можете ставити ялинки або бігати з ідіотськими плакатами «Дрони замість ялинок». А можете на Новий рік напитися в мотлох і завалитися спати. Робіть що хочете. Тільки перестаньте жерти одне одного. Бо вони стріляють ракетами по пологових будинках, — написав мер Дніпра.

Філатов закликав «любити одне одного», бо українцям є когось ненавидіти.

Источник: Ракурс


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