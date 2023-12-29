россия атаковала ракетами Конотоп в Сумской области. Фото:

https://racurs.ua/n190825-agressor-nanes-udar-po-konotopu-na-sumschine-est-ranenye.html

Ракурс

Ракетний удар по місту Конотоп Сумської області завдали російські загарбники.

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Сьогодні вранці, 29 грудня, внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено багатоквартирний будинок та станцію технічного обслуговування, троє осіб дістали поранення. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу. Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля, — йдеться у повідомленні.

На місці удару працюють усі необхідні служби. Інформація щодо атаки та її наслідків уточнюється.

В Офісі генпрокурора повідомили про трьох поранених. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони знищили два ворожих БПЛА типу «Шахед».

Нагадаємо, масований ракетний удар було завдано по Україні вночі 29 грудня — ворог запускав ударні дрони типу Shahed, балістичні ракети та крилаті ракети зі стратегічної авіації. Гриміли вибухи у Харкові, Львові та Львівській області. Були руйнування.

Друга хвиля атаки відбулася сьогодні вранці. Вибухи гриміли у багатьох областях та містах. У Києві загорілося складське приміщення та житловий будинок, а в Дніпрі сталася пожежа в ТРЦ.