Отключение света началось в Украине. Фото: ОП

https://racurs.ua/n190826-otklucheniya-sveta-v-chetyreh-oblastyah-nachalis-posle-udarov-rf.html

Ракурс

Масована російська ракетна атака 29 грудня призвела до відключення світла в чотирьох регіонах України.

.

Проблеми з електроенергією спостерігаються у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Зокрема, в столичному регіоні внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти. Про це Міненерго повідомило у Telegram.

У Дніпропетровській області обстріли пошкодили повітряну лінію 150 кВ. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тис. абонентів, але подачу світла вже відновили.

В Одеській області внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

А на Харківщині через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тис. споживачів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська федерація під час ракетного удару по Україні 29 грудня випустила приблизно 110 ракет. Ворог застосовував «Кинджали», С-300, крилаті ракети Х-101/Х-505, БПЛА. Під ударом опинилися низка українських міст.